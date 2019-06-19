Алексей Текслер призвал власти городов и районов активнее бороться за федеральные гранты

Фото с сайта pixabay.com

Глава Челябинской области определил приоритетные задачи по развитию городов и районов.



Алексей Текслер акцентировал внимание глав территорий на нескольких направлениях. Прежде всего в этот круг входят вывоз мусора, озеленение промышленных центров, программы благоустройства. Особо руководитель области указал на социальную сферу и качественную кадровую политику в администрациях на местах.



«Необходимо привести в порядок подходы и подъезды к социальным объектам. Синхронизация строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры в рамках комплексной застройки — это крайне важная задача. Всех, в первую очередь администрацию области и муниципалитеты, прошу обратить на это внимание: большое количество жалоб людей по комплексной застройке. Особый приоритет — приведение в порядок дорог, системы общественного транспорта, реализация нового регионального кадрового проекта, направленного на повышение эффективности всех уровней государственного и муниципального управления, в том числе вовлечение новых сотрудников в органы госвласти», — отметил Алексей Текслер.



Также Алексей Текслер призвал руководителей территорий активнее участвовать в федеральных программах, в которых будут распределять гранты. Для этого глава региона попросил уделить внимание соблюдению президентского KPI.



«Первые итоги будут подводиться уже осенью этого года. Распределяться будет достаточно крупная сумма — 50 млрд рублей, в октябре-ноябре, нужно будет побороться за эти деньги — это наша общая задача. Нам нужно быть лучшими по 15 показателям, а дополнительно лучших будут стимулировать грантами. Прошу обратить внимание, дам соответствующее поручение. Надо такую возможность не упустить», — подчеркнул Алексей Текслер.



Кроме того, руководитель региона обратил внимание глав администраций на возможности государственной программы по развитию моногородов. «У нас в области их 16, считаю, что есть серьезный потенциал, который надо использовать», — резюмировал Алексей Текслер.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 19.06.2019 г.»