Алексей Текслер потребовал от глав территорий активнее участвовать в конкурсе благоустройства малых городов

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава региона Алексей Текслер провел совещание с главами городов и районов Челябинской области.

Алексей Текслер поставил задачу в следующем году всем 25 городам участвовать в конкурсе благоустройства малых населенных пунктов. В этом году на него от Челябинской области поступило 17 заявок. Текслер призвал глав городов и районов активнее принимать участие в этом конкурсе.

«Почему не все 25 городов принимали участие в конкурсе. В конкурсе не участвовали Сатка, Усть-Катав, Еманжелинск, Карталы, Коркино, Нязепетровск, Пласт. Не нужны деньги на благоустройство? Все в порядке и нет проблем? Думаю, что проблемы есть. Поддерживаю предложение о поощрении муниципальных образований, которые представили проекты на федеральный конкурс. Нужно, чтобы все заявились. Это и имидж области, а самое главное — дополнительные возможности. Конечно, проще ничего не делать, просто приходить в администрации области и просить деньги. Так не пойдет», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона поручил своему заместителю Сергею Шалю проанализировать проекты, которые не смогли победить в конкурсе. При подготовке к участию в следующем году нужно учесть допущенные ошибки, добавил Алексей Текслер. Конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений проводится с 2017 года. В этом году его лауреатом стал проект создания нового городского центра Карабаша.

«В рамках проекта будет создана площадка для интерактивных событий, зоны детских игр, тихого и активного отдыха, маршрут для катания на велосипедах, скандинавской ходьбы. Будут зоны для проведения мастер-классов, лекций, встреч, собраний, настольных игр. Также предусмотрено создание арт-объекта — ленты времени, рассказывающей об истории города, ключевых событиях, его героях», — прокомментировал Сергей Шаль.



Город получил грант в размере 60 млн рублей на реализацию проекта. До 31 декабря 2019 года будет разработана документация проекта. Благоустройство пространства завершат к концу 2020 года. Также в этом году в финальную часть конкурса вышли Верхний Уфалей, Кыштым, Сим, Снежинск, Троицк, Южноуральск и Юрюзань. Алексей Текслер поддержал предложение Сергея Шаля о выделении дополнительных средств из областного бюджета на благоустройство этих городов.

Фото с сайта gubernator74.ru

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