В Челябинске толпа подростков жестоко избила больного ДЦП ребенка

Фото с сайта 31tv.ru

Полиция проводит проверку по факту избиения больного школьника в Металлургическом районе.



О произошедшей драке сообщает «Агентство чрезвычайных новостей». Когда именно все случилось, не уточняется.



Подростки пошли купаться на местный карьер, расположенный на территории садового товарищества. По информации «АЧН», школьник, предположительно, без спроса взял чужое полотенце. За это его решили проучить и стали избивать. Сопротивления он практически не оказывал, поскольку страдает ДЦП.



По сообщению «АЧН», за процессом избиения наблюдала толпа подростков, которая требовала еще большей жестокости. По некоторым данным, в результате нападения ребенок потерял сознание.



Полиция изучила кадры избиения школьника. Проводится проверка. Сообщается, что инспекторам детской комнаты полиции герои ролика давно знакомы. Их личности установлены.

Фото с сайта 31tv.ru

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