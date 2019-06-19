В «Гражданской силе» опровергли выдвижение экс-омбудсмена Алексея Севастьянова на выборы губернатора

Фото с сайта pravmin74.ru

«Гражданская сила» и облизбирком озвучили противоречивую информацию о конференции, где выдвигали кандидата на пост губернатора Челябинской области.



Руководитель регионального отделения партии Егор Лаврентьев сообщил Znak.com, что мероприятие не состоялось. «На конференции не было избиркома, но присутствовал представитель минюста. Все делегаты как только услышали, что есть кандидатура Севастьянова, отказались участвовать в конференции. На нее просто никто не пришел, и минюст это зафиксировал», — пояснил Лаврентьев.



По его словам, партия не выдвигала на выборы губернатора бывшего омбудсмена. В то же время председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас сказал обратное: конференция состоялась во вторник, 18 июня, и представитель избиркома зафиксировал ее результаты.



«Было заявлено семь делегатов, столько же зарегистрировалось. Председательствующий — Лаврентьев, секретарь — Кириллов. У нас велась видеозапись. Завтра ждем Севастьянова на подачу документов. Пока это все, что у нас есть по этой ситуации», — прокомментировал изданию Сергей Обертас.



В графике избиркома на 20 июня выдвижение Алексея Севастьянова назначено на 10:30. Сам бывший омбудсмен сообщил Znak.com, что на конференции не был, а необходимые документы уже забрал в региональном отделении «Гражданской силы».



О планах выдвинуться на выборы губернатора Челябинской области бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов заявил в среду, 19 июня.

Фото с сайта pravmin74.ru

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