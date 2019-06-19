Алексей Текслер завел аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Фото с сайта vk.com/alexeytexler.official

Глава Челябинской области появился еще в двух социальных сетях.



Аккаунты Алексея Текслера во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» появились в среду, 19 июня. В указанной информации есть дата рождения главы региона — 19 января 1973 года, город — Челябинск и ссылка на сайт губернатора. В соцсети «ВКонтакте» написать личное сообщение нельзя, можно только подписаться, отправить подарок и прокомментировать записи. В «Одноклассниках» оставить сообщение можно. В обеих соцсетях появился и первый пост. Он начинается со слов, что каждый день глава региона получает сотни обращений и жалоб в Instagram.



«Читая ваши комментарии, понимаю — чиновники на местах спускают наболевшие вопросы на тормозах. Заматывают, волокитят принятие даже самых простых решений. Что тут говорить, если поставить лавочку в парке просят губернатора. Получается, мэр не знает потребности жителей города. Или просто закрывает на все глаза. Всем руководителям — главам территорий и министрам — ставлю задачу: ускорить реагирование на обращения жителей! Неважно, поступают ли они во время личных встреч, на бумаге или в социальных сетях. С сегодняшнего дня я также буду присутствовать во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Выбирайте удобные площадки и подписывайтесь на аккаунты», — отметил глава региона.



Под первым постом южноуральцы оставили более сотни комментариев, в частности, просят обратить внимание на состояние общественного транспорта, экологию и проблемы обманутых дольщиков. На первые часы на оба аккаунта подписались около тысячи человек.



Первой соцсетью, в которой появился Алексей Текслер, стал Instagram. Глава региона завел аккаунт через несколько дней после своего назначения на пост врио губернатора. Сейчас на него подписаны более 103 тыс. человек. Значительная часть фотографий, которые там размещены, — с мероприятий и встреч главы региона, но есть и семейные снимки — с супругой и сыном. На комментарии к публикациям часто отвечают сотрудники челябинской мэрии и региональных министерств. Кстати, именно в Instagram Алексей Текслер объявил об отставке своего заместителя, бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева.

Фото с сайта vk.com/alexeytexler.official

Все новости за 19.06.2019 г.»