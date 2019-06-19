Заключенные изготовят чугунный забор для Алого поля

Фото: Андрей Винников / 74.ru

Осужденные челябинской колонии получили заказ на изготовление ограждений от администрации Центрального района.



Центр трудовой адаптации осужденных колонии №2 сделают более тысячи метров ограждения для Алого поля. Забор изготовят из декоративного чугунного литья. С администрацией Центрального района заключили муниципальный контракт. В пресс-службе регионального управления ФСИН отметили, что его выполнение будет способствовать увеличению дохода исправительного учреждения и создаст новые рабочие места. Для данного заказа их дополнительно организовали 12.



Чугунные ограждения в центре Челябинска начали появляться около двух лет назад. Монтаж забора начали с площади Революции — летом 2017 года заменили 380 метров конструкций на проспекте Ленина от улицы Елькина до Воровского и на перекрестке с Цвиллинга. Тогда заказ также выполняли заключенные. Стоимость работ составила почти 3 млн рублей.

Фото: Андрей Винников / 74.ru

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