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На Южном Урале сотрудницу почтового отделения подозревают в присвоении около 1 млн рублей
19.06.2019 г. 13:23
В Саткинском районе полицейские задержали сотрудницу почты, которую подозревают в мошенничестве.
В отдел полиции поступило заявление о пропаже 915 тыс. рублей из кассы отделения связи в Бакале. В присвоении денег подозревают 48-летнюю сотрудницу почты. Полицейские установили, что женщина указывала в документах недостоверную информацию о выплате пособий местным жителям. При этом деньги она присваивала себе.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. С подозреваемой взяли подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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