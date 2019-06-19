На Южном Урале сотрудницу почтового отделения подозревают в присвоении около 1 млн рублей

В Саткинском районе полицейские задержали сотрудницу почты, которую подозревают в мошенничестве.

В отдел полиции поступило заявление о пропаже 915 тыс. рублей из кассы отделения связи в Бакале. В присвоении денег подозревают 48-летнюю сотрудницу почты. Полицейские установили, что женщина указывала в документах недостоверную информацию о выплате пособий местным жителям. При этом деньги она присваивала себе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. С подозреваемой взяли подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Все новости за 19.06.2019 г.»