Рыбаки попросили Путина «положить конец беспределу» на озерах Челябинской области

Группа южноуральских любителей рыбалки записали видеообращение на прямую линию с президентом.



Рыбаки жалуются на действия регионального минсельхоза и Нижнеобского отдела Росрыболовства, которые, по их словам, являются «беспределом». Авторы обращения указали на то, что чиновники сдают озера Южного Урала частникам. Те, в свою очередь, берут с рыбаков деньги за любительский и спортивный лов, вопреки утверждениям госорганов о том, что это можно делать бесплатно.



«Чиновники докладывают, что денег с рыбаков-любителей не берут, а на самом деле делят государственные водоемы между подконтрольными коммерсантами. А те, в свою очередь, обирают рыбаков-любителей! Ситуация на озерах Челябинской области с каждым днем обостряется. Все чаще происходят физические столкновения рыбаков-любителей с недобросовестными пользователями. Действия Федерального агентства по рыболовству приводят к социальной напряженности в обществе, недоверию к власти, дискредитируют вас как главу государства, декларирующего право граждан на любительский и спортивный лов на водоемах общего пользования свободно и бесплатно», — рассказали рыбаки.



Любители рыбалки уточнили, что сознательно отказываются от публичных протестных акций, поскольку это «действия, расшатывающие вертикаль власти, с таким трудом построенную президентом». Решить проблему в судах, по их мнению, затруднительно — на Южном Урале более 3 тыс. озер, последовательное разбирательство по каждому займет неоправданно много времени.

«Вы же можете решить эту проблему в течение суток. Просим вас положить конец беспределу, творящемуся на озерах Челябинской области и восстановить доверие к власти», — обратились к Путину рыбаки.

Видео: Рыбалка в Челябинской области. Озера / vk.com

Видеоролик опубликовали во «ВКонтакте», к настоящему моменту он набрал 100 тыс. просмотров. Прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится в четверг, 20 июня. Она начнется в 14:00.

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