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Сын Станислава Мошарова перешел из «Трактора» в узбекистанский «Хумо»
19.06.2019 г. 13:36
Фото с сайта hctraktor.org
26-летний нападающий челябинского «Трактора» Денис Мошаров продолжит карьеру в Узбекистане.
О переходе Дениса Мошарова в новый клуб сообщил в своем телеграм-канале спортивный эксперт Игорь Жуков. Хоккеист провел за «Трактор» в КХЛ 15 матчей. Также он играл в составах «Челмета» и «Белых Медведей». Денис Мошаров является сыном председателя челябинской гордумы Станислава Мошарова.
Узбекистанский клуб «Хумо» основали в конце 2018 года. Его назвали в честь мифической птицы, которая считается символом счастья и доброты, пишет Игорь Жуков. Сейчас клуб выступает в ВХЛ, в ближайшие два-три года он планирует вступить в КХЛ.
Фото с сайта hctraktor.org
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