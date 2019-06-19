Сын Станислава Мошарова перешел из «Трактора» в узбекистанский «Хумо»

Фото с сайта hctraktor.org

26-летний нападающий челябинского «Трактора» Денис Мошаров продолжит карьеру в Узбекистане.



О переходе Дениса Мошарова в новый клуб сообщил в своем телеграм-канале спортивный эксперт Игорь Жуков. Хоккеист провел за «Трактор» в КХЛ 15 матчей. Также он играл в составах «Челмета» и «Белых Медведей». Денис Мошаров является сыном председателя челябинской гордумы Станислава Мошарова.



Узбекистанский клуб «Хумо» основали в конце 2018 года. Его назвали в честь мифической птицы, которая считается символом счастья и доброты, пишет Игорь Жуков. Сейчас клуб выступает в ВХЛ, в ближайшие два-три года он планирует вступить в КХЛ.

Фото с сайта hctraktor.org

Все новости за 19.06.2019 г.»