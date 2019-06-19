Жители Челябинска весной потратили 1 млрд рублей на покупку новых смартфонов

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске за год увеличился спрос на смартфоны.



За три месяца весны челябинцы купили 66 тыс. смартфонов. Это на 3% больше показателя аналогичного периода 2018 года, пишет Znak.com со ссылкой на данные объединенной компании «Связной/Евросеть».



На покупку смартфонов горожане потратили 1 млрд рублей. Средняя стоимость устройства составила 15,2 тыс. рублей. За год она увеличилась на 6%. Лидеры рынка — смартфоны брендов Honor и Samsung.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 19.06.2019 г.»