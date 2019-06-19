На ЧТЗ ограничат движение через железнодорожный переезд

В Челябинске из-за ремонтных работ временно закроют движение автомобилей через железнодорожный переезд.



Ремонт будет идти на путях перегона от станции Чурилово до Восточного поста. Переезд расположен на пересечении с дорогой, соединяющей улицы Линейную и Енисейскую. Движение автомобилей будет ограничено 21 июня с 01:00 до 04:00, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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