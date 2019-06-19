В Челябинске приставы начали вычислять автолюбителей-должников по номерам машин

Фото с сайта r02.fssprus.ru

На улицах Челябинска заработал комплекс «Дорожный пристав».



Совместную работу сотрудники ГИБДД и службы судебных приставов начали во вторник, 18 июля, на Новоградском проспекте. Они отслеживали автомобили, которые ехали в сторону города. За два часа комплекс вычислил по номерам почти 40 владельцев машин, не погасивших те или иные обязательства.



Просроченные штрафы им предлагали оплатить на месте. В ряде случаев пришлось арестовывать имущество должников — три телефона и четыре автомобиля.



Система «Дорожный пристав» начала работать в Челябинской области в феврале 2019 года. Впервые судебные исполнители начали вычислять должников на дорогах Златоуста.

Фото с сайта r02.fssprus.ru

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