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К саммиту ШОС не успевают? Реконструкция аэропорта в Челябинске отстает от графика
19.06.2019 г. 11:52
Счетная палата России проверила эффективность бюджетных трат на реконструкцию челябинского аэропорта.
В ходе проверки Счетная палата установила, что работы существенно отстают от графика. Сроки выполнения контрактов оказались почти вдвое меньше указанного в проекте — 13 месяцев вместо 24, пишет РИА Новости. «Подрядчик в настоящее время уже не укладывается в график», — приводит агентство слова аудитора Валерия Богомолова. По его информации, на сегодняшний день стоимость принятых работ составляет всего 200 млн рублей — это лишь 5% от цены заключенных контрактов.
В рамках реконструкции запланированы расширение взлетно-посадочной полосы, замена перронов, метео- и светосигнального оборудования. Проект реализует единственный исполнитель — компания «Центродорстрой», с которой администрация гражданских аэропортов в 2018 и 2019 годах заключила четыре контракта общей стоимостью 4,1 млрд рублей.
Отставание в графике освоения средств, по данным аудиторов, связано с тем, что место проведения саммитов ШОС и БРИКС переносилось: сначала рассматривался Челябинск, потом Сочи и потом снова Челябинск. Это потребовало корректировки проекта и повлекло сложности с отбором исполнителя.
В сообщении также приводятся слова присутствовавшего на коллегии контрольного ведомства главы Росавиации Александра Нерадько, который заверил, что в настоящее время работы идут полным ходом и реконструкция аэродрома пройдет в срок – к проведению саммитов ШОС и БРИКС в июле 2020 года.
Счетная палата продолжит проверку эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию аэропорта в Челябинске.
Фото с сайта pravmin74.ru
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