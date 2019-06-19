«Магнит» до конца года откроет более 130 аптек в Челябинской области

Фото с сайта pixabay.com

Розничная сеть «Магнит» начала развивать на Южном Урале аптечный бизнес.



Первые аптеки открылись в мае. Они находятся в помещениях магазинов «Магнит-Косметик». Пока в Челябинской области работает пять аптек сети. До конца июня планируют открыть еще столько же, а в течение года — свыше 130 фармацевтических пунктов, сообщили в пресс-службе ритейлера.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 19.06.2019 г.»