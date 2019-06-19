Алексей Текслер рассказал вице-премьеру Виталию Мутко о расселении пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске

Фото с сайта gubernator74.ru

Более половины жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске решили остаться в своих квартирах.



Алексей Текслер доложил Виталию Мутко об исполнении поручения Владимира Путина по расселению дома в Магнитогорске. Глава региона отметил, что вопрос находится на его личном контроле. Алексей Текслер несколько раз встречался с жильцами пострадавшего дома.

«Поручение президента выполняется в полном объеме с учетом мнения каждого жителя дома по проспекту Карла Маркса, 164, в Магнитогорске. Продолжается обеспечение жильем граждан, которые потеряли свои квартиры в результате трагедии, и тех, которые приняли решение переехать», — сообщил руководитель области.



По итогам опроса более половины жильцов пострадавшего дома решили остаться в своих квартирах, добавил он. Остальным выплачивают субсидии на покупку нового жилья. Продолжается благоустройство территории рядом с пострадавшим домом. На участке будет создан сквер, в котором установят скамейки и фонари, высадят деревья и цветы.

В спортивной зоне появится современное оборудование и комплекс полосы препятствий. На территории также будет площадка для массовых мероприятий. Работы планируют завершить к 1 июля 2019 года. На благоустройство территории выделено 25 млн рублей. В июне фасад пострадавшего дома украсили граффити с изображением 39 белых птиц и голубого неба.



Взрыв в многоэтажном доме на проспекте Карла Маркса произошел утром 31 декабря. Погибли 39 человек. СК до сих пор не назвал причины взрыва. По предварительным данным, произошли утечка и хлопок газа.

Фото с сайта gubernator74.ru

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