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Жители Катав-Ивановска пожаловались Владимиру Путину на невыносимые условия жизни
19.06.2019 г. 11:19
Жители южноуральского города записали видеообращение президенту России Владимиру Путину.
Видеообращение записали жильцы домов на улице Стройгородок в преддверии прямой линии с президентом. Ролик опубликовал 31tv.ru. В нем горожане жалуются на разрушающиеся дома, бездействие местных властей и отсутствие детских площадок.
«Дома рушатся, полы проваливаются, сырость, плесень, а платежи приходят по высоким тарифам. За что платить — не понимаем. Власти бездействуют уже много лет. Общий туалет давно развалился, денег у администрации нет его строить, выгребную яму не чистили несколько лет. Пришлось завалить опилками, чтобы помои не текли к домам. Просим вас помочь нам. Жить так невыносимо», — заявили жительницы Катав-Ивановска в видеообращении.
Видео: 31TV.RU | НОВОСТИ / vk.com
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в четверг, 20 июня. Она начнется в 14:00. Видеообращения президенту также записали родители из Магнитогорска, выступающие против принудительной вакцинации, работники обувной фабрики «Юничел» и южноуральские рыбаки.
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