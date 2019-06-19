Каждый десятый челябинец не хочет переходить на четырехдневную рабочую неделю

Большинство челябинцев выступают за переход на четырехдневную рабочую неделю.



Исследование провел портал Зарплата.ру. Поводом для опроса стало заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. За сокращение числа будних дней выступает 91% челябинцев. Остальные не хотят работать по четыре дня в неделю.



Против перехода на новый график в основном выступают сотрудники сфер строительства и медицины. Поддерживают переход те, кто работает в продажах и области финансов.



«Самой популярной причиной, по которой респонденты не хотели бы переходить на четырехдневную неделю, — страх, что из-за этого уменьшится заработная плата. Также многие опасаются, что при таком графике возрастет нагрузка», — отметил бренд-директор портала Зарплата.ру Иван Чирков.



58% респондентов считают, что им сложно будет за четыре дня выполнить все рабочие задачи, но они смогут подстроиться. 16% опрошенных даже при пятидневке тяжело укладываться в дедлайны. По мнению почти половины горожан, переход на четырехдневный график поможет снизить уровень стресса у работников и улучшить их здоровье.

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