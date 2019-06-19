Заключенный копейской колонии Александр Кольченко, обвиняемый в терроризме, обратился в ЕСПЧ

Фото с сайта pixabay.com

Украинские заключенные, находящиеся в колониях Уральского округа, обратились в Европейский суд по правам человека.



Совместное обращение подали Олег Сенцов и Александр Кольченко. Как написал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, они возражают против позиции российских властей по их делу. «Сенцов и Кольченко отказываются от какого-либо мирового соглашения, в полном объеме подтверждают доводы жалоб. На этом коммуникация по делу завершена, следующая новость по делу — решение ЕСПЧ», — сообщил Павел Чиков.



Кинорежиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко в 2015 году приговорили к 20 и 10 годам лишения свободы. Им инкриминируют организацию терактов в Крыму. На Украине активистов считают политическими заключенными. Сейчас Кольченко отбывает наказание в колонии №6 в Копейске, Сенцов находится в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Фото с сайта pixabay.com

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