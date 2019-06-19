Алексей Текслер заверил федеральных чиновников, что подготовка Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС завершится в срок

Фото с сайта cheladmin.ru

Глава Челябинской области обсудил вопросы подготовки к саммитам ШОС и БРИКС с федеральными кураторами мероприятий.



В начале недели Алексей Текслер встретился в Москве с советником президента Антоном Кобяковым и вице-премьером Виталием Мутко. Оба они являются кураторами подготовки предстоящих международных форумов.



На встрече с Антоном Кобяковым Алексей Текслер заявил, что подготовительные мероприятия находятся на его личном контроле. «Область активно готовится к проведению саммитов. Сегодня работы идут полным ходом, уверен, мы сможем провести мероприятия на самом высоком уровне», — отметил он.



Как пояснил советник президента, проведение саммитов в регионах России служит не только развитию инфраструктуры, но и укреплению бизнес-сообщества. «В настоящий момент у нас формируются точки деловой активности в регионах, одним из таких городов однозначно является Челябинск», — подчеркнул Антон Кобяков.



Также о ходе приготовлений Алексей Теклсер отчитался вице-премьеру по строительству и инфраструктуре Виталию Мутко. Руководитель области заверил его, что все основные объекты саммитов будут готовы точно в срок. Виталий Мутко пообещал посетить Челябинск в ближайшее время и лично проинспектировать стройки.



К саммитам ШОС и БРИКС в столице Южного Урала запланировали подготовить 19 объектов. В их числе — конгресс-холл «Таганай» на улице Труда, три коттеджных поселка и восемь гостиниц для проживания делегатов форумов. Идет модернизация челябинского аэропорта и ремонт дорог. Позитивные изменения в облике Челябинска уже замечают горожане, об этом они рассказали корреспонденту «Челябинского эха».



— Давно не наблюдал такой гиперактивности, связанной, например, с дорожным строительством. Когда перемещаюсь по городу, вижу — действительно, ведутся работы.

— Кое-что, конечно, изменилось к лучшему. Вот, например, у нас сейчас реконструируют оперный театр, внутри уже сделали. Драмтеатр и Молодежный тоже ремонтируют.

— Как Текслер появился, вроде активизировалось это все. Делать развязку на Доватора буквально на днях начали. Рекламные щиты поубирали ненужные. На Кировке снесли, наконец, эти металлические конструкции под гирлянды новогодние.

— Немножко небо стало посветлее, уже газами этими не дышим. Опять же, рекламу эту дурацкую поубирали. В принципе, если покопаться, везде можно позитив найти.

— Дороги вроде сделали, аэропорт вот перестраивают. Еще бы покрасили все фасады на главных улицах и речку почистили от водорослей.

— Надо еще поработать над экологической ситуацией. Улучшить озеленение в городе.

14 июня президент Владимир Путин на встрече глав государств ШОС в Бишкеке анонсировал даты проведения следующего саммита. Он будет проходить в Челябинске 22 и 23 июля 2020 года.

Фото с сайта cheladmin.ru

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