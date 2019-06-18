В полиции завели уголовное дело после ДТП на северо-западе, в котором девушка на Mercedes насмерть сбила пешехода

18.06.2019 г. 16:20

В полиции завели уголовное дело после ДТП на северо-западе, в котором девушка на Mercedes насмерть сбила пешехода
Фото с сайта vk.com/chelgai74

22-летняя студентка на иномарке насмерть сбила пешехода на Университетской Набережной.


Авария произошла днем в понедельник, 17 июня, недалеко от дома №105 по Университетской Набережной. По данным пресс-службы управления ГИБДД по Челябинску, девушка за рулем Mercedes наехала на пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. От полученных травм молодой мужчина скончался на месте.

 

 


В полиции завели уголовное дело. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении девушки меры пресечения.

 

Фото с сайта vk.com/chelgai74

    

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