В полиции завели уголовное дело после ДТП на северо-западе, в котором девушка на Mercedes насмерть сбила пешехода

Фото с сайта vk.com/chelgai74

22-летняя студентка на иномарке насмерть сбила пешехода на Университетской Набережной.



Авария произошла днем в понедельник, 17 июня, недалеко от дома №105 по Университетской Набережной. По данным пресс-службы управления ГИБДД по Челябинску, девушка за рулем Mercedes наехала на пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. От полученных травм молодой мужчина скончался на месте.



В полиции завели уголовное дело. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении девушки меры пресечения.

Фото с сайта vk.com/chelgai74

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