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Коллектив челябинской фабрики «Юничел» пожаловался Владимиру Путину на контрафактную обувь
18.06.2019 г. 16:22
Сотрудники челябинской обувной фабрики «Юничел» записали видеообращение в преддверии прямой линии с Владимиром Путиным.
Работники фабрики просят президента обратить внимание на проблему контрафакта на российском рынке. Сотрудники «Юничела» недовольны тем, что обувь их производства не выдерживает конкуренции с продукцией нелегальных поставщиков.
«Наше предприятие в буквальном смысле душат нелегальные поставщики контрабандной продукции. Несмотря на все ваши поручения, ее объем растет из года в год. Самое страшное, что вся эта продукция крайне низкого качества и очень вредна для здоровья. Мы неоднократно обращались в различные инстанции, писали письмо и вам, но, к сожалению, до вас оно так и не дошло, опустившись вниз по бюрократической вертикали. Мы просим вас обратить особое внимание на проблему контрафакта на российском рынке, заставить выполнять поручения тех, кому они были даны. В противном случае мы будем вынуждены искать другую работу», — говорится в обращении.
Видео: Alekz Dybin / youtube.com
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится в четверг, 20 июня. Она начнется в 14:00. Видеообращение к президенту также записали родители из Магнитогорска, выступающие против принудительной вакцинации детей.
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