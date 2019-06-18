На Бажовский фестиваль можно будет добраться на экспрессе

Фото с сайта www.culture-chel.ru

Из Челябинска на Бажовский фестиваль запустят два автобуса.



Автобусы будут курсировать в основной день фестиваля — 22 июня. Из Челябинска отправятся в восемь и десять часов утра, обратно — в 18:00 и 23:00. Билеты продает центр народного творчества.



Всероссийский Бажовский фестиваль пройдет с 21 по 23 июня в селе Демарино Пластовского района. Будет работать несколько площадок: «Мастеровая слобода», «Шелковая горка», «Уральское поселение», ярмарка традиционной кухни «Калашный ряд». Запланированы мастер-классы по парению, рукоделию и гончарному делу. В программе также — выступление оркестра «Малахит», ансамбля «Ариэль», духового оркестра Stadtkapelle Wangen из Германии.

Фото с сайта www.culture-chel.ru



Все новости за 18.06.2019 г.»