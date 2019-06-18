Противники вакцинации из Челябинской области записали видеообращение к Путину

Родители из Магнитогорска просят президента России вмешаться в ситуацию с принудительной вакцинацией их детей.



Видеобращение они записали в преддверии прямой линии с Владимиром Путиным. Противники прививок надеются, что их слова прозвучат в эфире. Они считают, что обязательная вакцинация детей являются нарушением прав, о чем и сообщили в обращении.



«Родителей лишают права решать вопросы здоровья детей, принуждают делать инъекции, побуждают к платному обследованию без наличия показаний. При отказе от медицинского вмешательства здоровых детей массово удаляют из детсадов и школ. Родителей из благополучных семей вызывают в органы ОПДН, угрожают лишением родительских прав, изымаются медкарты и медицинские документы. Нарушается закон о персональных данных. Распространяются ложные слухи об опасности, идущей от наших детей. Мы устали от тонны отписок и формализма. У нас осталась единственная надежда — на вас», — сказали жительницы Магнитогорска в видеообращении.

Видео: Анна Захарова / vk.com



Прямая линия с Владимиром Путиным будет проходить в четверг, 20 июня.

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