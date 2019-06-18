В Челябинске снизился спрос на свадебные платья

Фото с сайта pixabay.com

Челябинск включили в список российских городов с самыми доступными свадебными платьями.



Исследование провел портал Avito. Эксперты выяснили, что за год спрос на свадебные платья в Челябинске снизился на 4,5%. При этом стоимость нарядов поднялась на 5,2%. Теперь она составляет в среднем 7 тыс. 600 рублей.



Челябинск занял четвертое место в списке городов с самыми доступными ценами на свадебные наряды. Лидирует Барнаул, где средняя стоимость платья — 7 тыс. 200 рублей. 38% запросов жительниц Челябинска приходятся на платья размеров 42-44.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 18.06.2019 г.»