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В Челябинске снизился спрос на свадебные платья
18.06.2019 г. 15:56
Фото с сайта pixabay.com
Челябинск включили в список российских городов с самыми доступными свадебными платьями.
Исследование провел портал Avito. Эксперты выяснили, что за год спрос на свадебные платья в Челябинске снизился на 4,5%. При этом стоимость нарядов поднялась на 5,2%. Теперь она составляет в среднем 7 тыс. 600 рублей.
Челябинск занял четвертое место в списке городов с самыми доступными ценами на свадебные наряды. Лидирует Барнаул, где средняя стоимость платья — 7 тыс. 200 рублей. 38% запросов жительниц Челябинска приходятся на платья размеров 42-44.
Фото с сайта pixabay.com
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