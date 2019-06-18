Алексей Текслер предложил создать региональную программу по развитию сел

Фото с сайта pixabay.com

Глава региона Алексей Текслер обсудил с зампредседателя правительства Алексеем Гордеевым развитие сельских территорий Южного Урала.



Алексей Текслер рассказал Алексею Гордееву об успешном проведении посевной кампании в Челябинской области. В регионе на 28 тыс. гектаров увеличились площади посевов яровых культур, на 8,4 тыс. гектаров — зерновых.



Руководитель области заявил об активной работе по включению в сельскохозяйственный оборот ранее заброшенных сельхозугодий. «В этом году введем 11,6 тыс. гектаров. Планомерно с 20 тыс. практически до 200 тыс. гектаров увеличили площади масличных культур. Это и дополнительная прибыль, новые рабочие места, а также возможность увеличения экспортного потенциала», — подчеркнул он.



Кроме того, Алексей Текслер сообщил об эффективности программы развития сельских территорий. В 2019-м на средства программы в регионе планируют построить 32 км газораспределительных сетей и 23 км сельских дорог. По мнению главы региона, объемы строительства таких объектов нужно увеличивать.



Он предложил подготовить отдельную программу развития сел и деревень, которая может стать частью федеральной программы. В нее войдут вопросы газификации, улучшения жилищных условий и строительства дорог. При подготовке программы будут учитываться предложения жителей городов и районов. Алексей Гордеев одобрил предложение Алексея Текслера.



Глава Кизильского района Александр Селезнев также поддержал эту идею. По его словам, низкий уровень газификации и плохие дороги являются основными проблемами территории.



«Главные два вопроса — газификация и дороги. Газификация — это привлечение инвесторов и облегчение жизни населения. Дороги — это развития инфраструктура, привлечение инвесторов, доступ товаров и доступ сельского населения до благ города. Допустим, аквапарк же мы в Кизильском не построим, а по хорошей дороге мы можем спокойно семьей съездить в аквапарк, по плохой дороге это будет проблематично», — отметил Александр Селезнев.



По словам Александра Селезнева, уровень газификации в районе составляет 28%. В целом по области этот показатель превышает 70%.



Глава Красноармейского района Юрий Сакулин заявил, что для его территории проблема газификации не так актуальна. По его мнению, к вопросу газификации нужно подходить разумнее. Так, глава района выступает за внедрение новых технологий получения газа.



«Большинство поселков все-таки газифицировано. Сейчас окраины у нас еще требуют газификации, но здесь тоже нужно подходить разумно. Иногда стоимость проекта выше стоимости населенного пункта. Надо искать какие-то новые технологии. Может быть, стационарные газовые накопители использовать, как это делают в Европе и США. Можно использовать биотопливо, получать газ из органических материалов и после переработки использовать для бытовых нужд», — считает Юрий Сакулин.



Юрий Сакулин согласился с необходимостью создания отдельной программы развития сел и деревень. «Для нашего района актуальны вопросы строительства дорог, транспортной доступности, развития медицины и социальной-культурной инфраструктуры», — добавил он.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 18.06.2019 г.»