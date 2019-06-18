Еще три кандидата от партий подали документы на выборы губернатора Челябинской области

Фото с сайта www.iksrf74.uu.ru

За день на выборы губернатора Челябинской области выдвинулись три человека.

Документы в региональную избирательную комиссию во вторник, 18 июня, подали глава местного отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Степан Фирстов, руководитель фракции КПРФ в челябинской городской думе Константин Нациевский, а также председатель регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков.

Степан Фирстов

Константин Нациевский

Ярослав Щербаков

На данный момент на выборы губернатора Челябинской области выдвинулись девять человек. Кроме трех претендентов, которые подали документы 18 июня, это четыре самовыдвиженца — глава региона Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов, юрист Александр Лебедев, представитель «Левого фронта», бизнесмен Сергей Морозов, а также кандидаты от партий — депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин и руководитель регионального отделения «Родины» Сергей Смышляев.

Выдвинуть кандидатуру на выборы губернатора можно до 24 июня. Далее стартует процедура сдачи документов на регистрацию. Само голосование состоится 8 сентября.

Фото с сайта www.iksrf74.uu.ru

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