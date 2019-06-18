Бывшего первого замминистра экономразвития области Антона Бахаева оставили под арестом

Фото с сайта 74.мвд.рф

Центральный райсуд Челябинска продлил арест обвиняемому в мошенничестве экс-чиновнику.



Антон Бахаев останется под домашним арестом до 19 июля. Срок заключения под стражей также продлили предпринимателю Михаилу Смирнову, который вместе с Бахаевым является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Его адвокат настаивал на изменении меры пресечения на залог или разрешение посещать работу — Смирнов руководит рекламным агентством «Элефант». Защита Бахаева просила лишь увеличить частоту прогулок арестованного и их радиус.



Бывшего первого замминистра экономразвития области арестовали летом 2018 года. Его обвиняют в махинациях во время российско-казахстанского форума в 2017 году. Михаил Смирнов в ходе этого мероприятия был причастен к фиктивному акту по транспортировке оборудования, считает следствие.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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