Алексей Текслер запросил у федерального центра 500 млн рублей на рекультивацию закрытой челябинской свалки

Фото: пресс-служба заместителя председателя правительства России / gubernator74.ru

Глава Челябинской области обсудил с вице-премьером Алексеем Гордеевым вопросы экологии региона.



Стороны обсудили мероприятия экологического нацпроекта, реализацию мусорной реформы, комплексный план по снижению выбросов в Челябинске и мониторинг загрязнителей. Одним из ключевых пунктов стал вопрос о рекультивации челябинского полигона отходов, который закрыли в сентябре 2018 года.



Алексей Текслер подчеркнул, что эту работу предстоит начать в текущем году. Для запуска проекта потребуются дополнительные деньги. «Просим рассмотреть возможность выделения из резервного фонда правительства России согласованную с минприроды сумму в размере 500 млн рублей», — заявил глава региона. Как отметил вице-премьер Алексей Гордеев, эти средства можно будет направить после положительного заключения по проекту.



Челябинский экоактивист Евгений Маленкин назвал идею рекультивировать закрытую свалку, безусловно, важной для улучшения экологической ситуации в областном центре. Подготовительные работы на объекте уже начались, рассказал общественник корреспонденту «Челябинского эха».



«Рекультивация челябинской городской свалки однозначно улучшит экологическую ситуацию в городе, поскольку выбросы с полигона поступают до сих пор, это опасные газы, метан, в частности. Свалка требует рекультивации. По ней есть серьезное технологическое решение, его реализацией будет заниматься предприятие «Росатома». На данном этапе еще идут подготовительные процессы — говорить о том, что рекультивация уже началась, неправильно. Сейчас на свалку завозят грунт, ровняют там площадку. Много этапов на самом деле», — пояснил Евгений Маленкин.



В настоящее время общественники активно следят за ситуацией на свалке: контролируют уровни загрязнения, тушат пожары. Другое направление работы активистов — публичное обсуждение проекта рекультивации. Руководитель движения «АнтиСмог» Михаил Махов рассказал, что для этого формируется специальная комиссия с привлечением экспертов. Типовой проект подрядчика еще предстоит адаптировать под местные условия, считает он.



«Проект, который нам предлагает «РосРАО», достаточно типовой, как и везде, а должен учитывать индивидуальные особенности как полигона, так и города. Сейчас идет формирование комиссии по общественному контролю, в которую должны войти представители общественных организаций и эксперты по различным направлениям: воздух, вода, мусор. И вот эта общественная комиссия должна представить свои предложения, пожелания и требования подрядчику. Представители «РосРАО» должны учесть эти пожелания в своем проекте и откорректировать его», — прокомментировал Михаил Махов.



Помимо рекультивации свалки, Алексей Текслер рассказал Алексею Гордееву о ходе мусорной реформы. В регионе к настоящему моменту удовлетворено только 65% потребности в контейнерах для отходов. На новые баки предстоит потратить еще 115 млн рублей. Руководитель области отметил, что меры финансовой поддержки субъектам для успешного введения новой системы обращения с мусором следует пересмотреть до конца года.

Фото: пресс-служба заместителя председателя правительства России / gubernator74.ru

Все новости за 18.06.2019 г.»