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Дорогу к микрорайонам на западном берегу Шершней построят в обход садовых участков
18.06.2019 г. 13:41
Власти определили схему строительства дороги, которая ранее угрожала СНТ «Петушок».
Новая объездная дорога вокруг Челябинска пройдет через Белый хутор, сообщили в пресс-службе ЮУ КЖСИ. Она соединит микрорайоны поселка Западный и детский сад №51 с трассой Шершни – Северный – обход Челябинска. В эксплуатацию дорогу планируют ввести в 2020 году. Работа пройдет в два этапа. На первом построят подъездные пути к Белому хутору протяженностью более 4 км. Ширина проезжей части составит семь метров, трасса будет иметь третью техническую категорию. На втором этапе будут перестраивать линию электропередач. Стоимость проекта определят по итогам конкурентных процедур. Предельный объем инвестиций — 324,4 млн рублей.
«Новая дорога решит проблему нескольких тысяч людей, проживающих сегодня в поселке Западный и вынужденных пользоваться единственной узкой проезжей частью через микрорайоны «Вишневая горка» и «Женева», — сообщили в пресс-службе корпорации.
Инвестиции в строительство первой очереди выделяются в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. В президентской деревне Белого хутора разместятся члены международных делегаций.
Ранее обсуждался вариант строительства дороги через СНТ «Петушок». Это грозило сносом нескольких десятков садовых домиков. Их владельцы активно протестовали.
Фото с сайта кжси.рф
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