Большинство крупных перекрестков Челябинска остались без камер видеонаблюдения

Фото с сайта news.vse42.ru

Компания «АЭЛЬ-РТС инжиниринг» сняла все свои камеры в Челябинске.



Всего на территории Челябинской области работало 32 комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые принадлежали нижегородской организации. Все камеры демонтированы, сообщил «Челябинскому эху» группы компаний «АЭЛЬ-РТС инжиниринг» Дмитрий Цапин. По его словам, остались только устройства, которые размещены в парках и контролируют общественную безопасность. А дорожные камеры отправлены на техническое обслуживание.



«Сейчас эти камеры демонтированы и отправлены на техническое обслуживание. Но кроме камер, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения, по контракту у нас была еще и общественная безопасность, то есть камеры в парках. Эти камеры остаются на местах. Мы ждем решения руководства области. Если есть необходимость, мы готовы оборудование и на дороги вернуть и запустить систему снова», — прокомментировал Дмитрий Цапин.



На дорогах комплексы фото- и видеофиксации нарушений перестали работать полгода назад, когда у нижегородской компании «АЭЛЬ-РТС инжиниринг» закончился контракт, заключенный с правительством региона.



Правозащитник Юрий Панченко считает, что ситуация с безопасностью на дорогах Челябинска после демонтажа камер нижегородской организации не ухудшится. Это, по его словам, связано с тем, что на перекрестках остались знаки, которые оповещают о видеонаблюдении. К тому же многие водители просто не заметят, что фиксация нарушений камерами больше не ведется, считает Юрий Панченко. Он предположил, что на каких-то участках оборудование демонтировано, но оставлены кожухи от устройств.



«Кожух есть, а камеру изнутри достают и переставляют в другое место. Купить кожух термостойкий — это же копейки стоит. Его можно на месте оставить. Кто его знает, что там внутри, есть камера или нет. Может, и в Челябинске такое есть, но это тайна за семью печатями, и ГИБДД вряд ли такой информацией поделится», — предположил Юрий Панченко.

Камеры компании «АЭЛЬ-РТС инжиниринг» работали на таких участках, как пересечения Комсомольского проспекта с улицами 40-летия Победы и Молодогвардейцев, перекрестки проспекта Победы с Чайковского и Кирова, улицы Лесопарковой с Худякова, Героев Танкограда с проспектом Ленина, Гагарина с Дзержинского.



Сейчас на территории города функционируют комплексы компании «Мегафон», которая несколько месяцев назад выиграла госконтракт.

Фото с сайта news.vse42.ru

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