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Фонд дольщиков требует признать банкротом строительную компанию «Радуга»
18.06.2019 г. 13:21
Дольщики компании «Радуга» будут решать — достраивать проблемные дома или получать компенсации.
В Арбитражном суде Челябинской области рассмотрят дело о банкротстве строительной компании «Радуга». Соответствующие заявления Фонда защиты прав дольщиков (структура АО «ДОМ.РФ») зарегистрировали в понедельник, 17 июня. Предстоит установить и размер требований кредиторов. После этого можно будет направить деньги фонда на достройку домов или компенсации дольщикам в размере полной стоимости договоров. Выбирать из двух вариантов будут собственники квартир.
По закону для того, чтобы можно было привлечь средства фонда, застройщик должен находиться в процедуре конкурсного производства. Фонд вправе инициировать банкротство, что и было сделано, пояснили в региональном минстрое. Ранее правительство Челябинской области обратилось в Фонд защиты прав дольщиков с просьбой помочь в достройке проблемных домов. Всего «Радуга» нарушила графики сдачи 13 объектов в Челябинске, из них по шести были отчисления в компенсационный фонд.
«Параллельно разрабатывается механизм участия Фонда ДОМ.РФ в достройке проблемных объектов, застройщики которых не делали в него отчислений. В Госдуме РФ сегодня во втором чтении рассматривается законопроект, который позволит привлекать областные средства и средства Фонда для достройки таких объектов», — сообщили в пресс-службе министерства строительства Челябинской области.
В конце 2018 года по факту хищения средств дольщиков руководством компании «Радуга» было заведено уголовное дело. В апреле стали известны результаты совместной проверки прокуратуры и регионального минстроя, во время которой были установлены нарушения. Тогда надзорное ведомство поставило вопрос об уголовном преследовании неустановленных лиц из числа руководителей и учредителей СК «Радуга».
Фото с сайта pixabay.com
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