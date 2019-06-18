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В Челябинске водителя «Яндекс.Такси» приговорили к двум годам колонии за смерть пассажира в ДТП
18.06.2019 г. 12:44
Курчатовский районный суд вынес приговор 49-летнему водителю «Яндекс.Такси».
Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. ДТП произошло вечером 22 сентября на пересечении проспекта Победы и улицы Краснознаменной. Водитель Lada Granta при повороте налево не уступил дорогу Toyota Mark II, автомобили столкнулись.
В такси находились трое пассажиров. В результате ДТП один из них погиб, другой — стал инвалидом. Третий пассажир также получил серьезные травмы. Суд приговорил водителя такси к двум годам лишения свободы, а также штрафам в 200 тыс. и 300 тыс. рублей в пользу пострадавших пассажиров. Кроме того, мужчина должен будет выплатить около 2 млн рублей семье погибшего.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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