Челябинцы в возрасте старше 45 лет готовы принимать участие в акциях протеста

Фото с сайта pixabay.com

Более половины горожан считают, что в Челябинске возможны протесты, как в Екатеринбурге.



Опрос провел исследовательский центр «МарС» для Znak.com. У респондентов спросили, следили ли они за протестами в соседнем Екатеринбурге. Каждый пятый челябинец интересовался акциями защитников сквера. Около 58% опрошенных заявили, что что-то слышали об этом.



По мнению 52% респондентов, такие акции могут возникнуть и в Челябинске. Более 20% назвали это невозможным. Чаще всего такой ответ давали опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет. Наиболее часто о возможности протестов говорили респонденты в группе 45-49 лет.



Корреспондент «Челябинского эха» спросил у горожан, готовы ли они выходить на акции и какие проблемы могут стать поводами для митингов. Среди причин потенциальных акций протеста респонденты назвали экологическую ситуацию, пенсионную реформу, строительство храмов в скверах и вырубку деревьев.



— Если широкие массы что-то не устраивает, нужно это показать властям. В Челябинске жители недовольны экологией.



— Я думаю, в Челябинске невозможны такие протесты. Я не вижу места, которые могут вызвать такие протесты. Единственное — парк Тищенко в Металлургическом районе. Если в детском парке будут строить церковь, будут большие протесты.

— В Челябинске такие же протесты возможны. Многие жители недовольны экологией. Меня волнует пенсионная реформа. Возраст повысили пенсионный, а проблемы с поиском работы остались.

— Допускаю, что в Челябинске тоже могут быть такие выступления. Зелени мало, если скверы или сосновый бор будут трогать, то люди будут против. И уровень жизни падает, все это видят.

— В Челябинске акции протеста? Не знаю, я не слышала ни разу, чтобы в Челябинске против чего-то бастовали. У нас не протестный город, я так думаю. У нас в основном мирные протесты.

— Думаю, что такие акции тоже возможны. У людей уже накипело. Если будет становится хуже, если будут вырубать деревья, например, в городском бору, люди выйдут на митинги.



В мае в Екатеринбурге несколько дней проходили акции протеста в защиту сквера у Драмтеатра. Русская православная церковь собиралась построить там храм. В июне Екатеринбургская епархия отказалась от идеи возведения собора на месте сквера.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 18.06.2019 г.»