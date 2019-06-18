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Челябинцы в возрасте старше 45 лет готовы принимать участие в акциях протеста
18.06.2019 г. 12:00
Более половины горожан считают, что в Челябинске возможны протесты, как в Екатеринбурге.
Опрос провел исследовательский центр «МарС» для Znak.com. У респондентов спросили, следили ли они за протестами в соседнем Екатеринбурге. Каждый пятый челябинец интересовался акциями защитников сквера. Около 58% опрошенных заявили, что что-то слышали об этом.
По мнению 52% респондентов, такие акции могут возникнуть и в Челябинске. Более 20% назвали это невозможным. Чаще всего такой ответ давали опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет. Наиболее часто о возможности протестов говорили респонденты в группе 45-49 лет.
Корреспондент «Челябинского эха» спросил у горожан, готовы ли они выходить на акции и какие проблемы могут стать поводами для митингов. Среди причин потенциальных акций протеста респонденты назвали экологическую ситуацию, пенсионную реформу, строительство храмов в скверах и вырубку деревьев.
— Если широкие массы что-то не устраивает, нужно это показать властям. В Челябинске жители недовольны экологией.
— Я думаю, в Челябинске невозможны такие протесты. Я не вижу места, которые могут вызвать такие протесты. Единственное — парк Тищенко в Металлургическом районе. Если в детском парке будут строить церковь, будут большие протесты.
— В Челябинске такие же протесты возможны. Многие жители недовольны экологией. Меня волнует пенсионная реформа. Возраст повысили пенсионный, а проблемы с поиском работы остались.
— Допускаю, что в Челябинске тоже могут быть такие выступления. Зелени мало, если скверы или сосновый бор будут трогать, то люди будут против. И уровень жизни падает, все это видят.
— В Челябинске акции протеста? Не знаю, я не слышала ни разу, чтобы в Челябинске против чего-то бастовали. У нас не протестный город, я так думаю. У нас в основном мирные протесты.
— Думаю, что такие акции тоже возможны. У людей уже накипело. Если будет становится хуже, если будут вырубать деревья, например, в городском бору, люди выйдут на митинги.
В мае в Екатеринбурге несколько дней проходили акции протеста в защиту сквера у Драмтеатра. Русская православная церковь собиралась построить там храм. В июне Екатеринбургская епархия отказалась от идеи возведения собора на месте сквера.
Фото с сайта pixabay.com
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