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В 2019 году День города в Челябинске отпразднуют в день выборов — 8 сентября
18.06.2019 г. 11:48
В Челябинске утвердили дату празднования Дня города.
В 2019 году день основания Челябинска будут праздновать 8 сентября. В пресс-службе администрации города корреспонденту «Челябинского эха» сообщили, что и праздничный фейерверк тоже будет в этот день, несмотря на то, что это не суббота, а воскресенье.
На эту же дату назначен единый день голосования — горожане будут выбирать губернатора области и депутатов районных советов. Также праздничные мероприятия пройдут 6 и 7 сентября.
Как пишет Znak.com, подобное совпадение создает неудобства для участников выборов. «7 сентября — день тишины, по идее, нельзя участвовать в массовых мероприятиях, хотя праздник — отличный повод еще раз пообщаться с избирателями. Следующий день — выборы, там нужно следить за ходом голосования, ездить по участкам, координировать наблюдателей», — цитирует издание одного из депутатов.
Официально День города в Челябинске отмечают 13 сентября, однако по традиции праздник устраивают в ближайшие к этой дате выходные. В 2019 году столице Южного Урала исполняется 283 года.
Фото с сайта cheladmin.ru
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