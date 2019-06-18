Прокуратура требует взыскать со строителей скандального ГОКа в Миассе 20 млн рублей за ущерб земле

Фото с сайта vk.com/freemiass

В Миассе потребовали восстановить земли сельхозназначения, где начинали незаконно строить горно-обогатительный комбинат.



Выездную проверку на участке провела городская прокуратура. На землях сельскохозяйственного назначения в районе реки Круглая сотрудники ведомства обнаружили снятый слой плодородной почвы, вырытый котлован и площадки с заделами под фундаменты построек.



На ООО «Круглогорский ГОК», которое арендовало участок, завели административное дело за нецелевое использование земель. Добиваться их рекультивации и приведения в пригодное для сельского хозяйства состояние прокуратура будет через суд, сообщили в пресс-службе ведомства. Также предприятие должно будет возместить ущерб окружающей среде. По информации Россельхознадзора, его сумма превысила 20 млн рублей.



О том, что в районе реки Круглая в окрестностях Миасса планируют строить горно-обогатительный комбинат, стало известно в марте. Это вызвало недовольство местных жителей, которые выходили на митинги с требованием запретить сооружение объекта. Как выяснилось впоследствии, ООО «Круглогорский ГОК» начало строительство без разрешений и экспертиз, после чего власти Миасса расторгли инвестиционное соглашение. О том, что комбината под Миассом не будет, южноуральцев заверял как бывший губернатор Борис Дубровский, так и нынешний глава региона Алексей Текслер.

Фото с сайта vk.com/freemiass

Все новости за 18.06.2019 г.»