Жительница Челябинска принесла дрова к храму в Петербурге и пыталась устроить пожар

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинку задержали в Санкт-Петербурге за попытку поджечь костел.



Рано утром в понедельник, 17 июня, женщина подошла к католическому храму Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, сообщает fontanka.ru.

Культовое сооружение расположено на улице Минеральной. В руках у женщины были дрова, которые она сложила возле дверей. После этого оттуда повалил дым. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.



Возгорание удалось быстро ликвидировать. Правоохранители задержали женщину, которая принесла дрова. Ей оказалась 43-летняя жительница Челябинска. Что стало причиной ее поступка, не сообщается.



В отношении челябинки сначала составили протокол о мелком хулиганстве, а потом возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 18.06.2019 г.»