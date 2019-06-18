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Жительница Челябинска принесла дрова к храму в Петербурге и пыталась устроить пожар
18.06.2019 г. 10:58
Челябинку задержали в Санкт-Петербурге за попытку поджечь костел.
Рано утром в понедельник, 17 июня, женщина подошла к католическому храму Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, сообщает fontanka.ru.
Культовое сооружение расположено на улице Минеральной. В руках у женщины были дрова, которые она сложила возле дверей. После этого оттуда повалил дым. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.
Возгорание удалось быстро ликвидировать. Правоохранители задержали женщину, которая принесла дрова. Ей оказалась 43-летняя жительница Челябинска. Что стало причиной ее поступка, не сообщается.
В отношении челябинки сначала составили протокол о мелком хулиганстве, а потом возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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