В Челябинске почти на три месяца ограничили движение на кольце у «Мебельной фабрики»

Фото с сайта 4vsar.ru

В Челябинске ввели ограничение движения на перекрестке Блюхера — Дарвина.



Во вторник, 18 июня, там начались дорожные работы. Они продлятся до 7 сентября. В мэрии уточнили, что троллейбусы будут курсировать без задержек, для прочего транспорта проезд будет затруднен.



Реконструкция перекрестка улиц Блюхера и Дарвина подразумевает разделение кольца на несколько островков со сквозным проездом. В мае этот проект и планы расширить улицу Дарвина вызвали возмущение местных жителей из-за необходимости рубить деревья. Создание дополнительных полос на Дарвина отложили на 2020 год.

Фото с сайта 4vsar.ru

Все новости за 18.06.2019 г.»