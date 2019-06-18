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В Челябинске почти на три месяца ограничили движение на кольце у «Мебельной фабрики»
18.06.2019 г. 10:02
Фото с сайта 4vsar.ru
В Челябинске ввели ограничение движения на перекрестке Блюхера — Дарвина.
Во вторник, 18 июня, там начались дорожные работы. Они продлятся до 7 сентября. В мэрии уточнили, что троллейбусы будут курсировать без задержек, для прочего транспорта проезд будет затруднен.
Реконструкция перекрестка улиц Блюхера и Дарвина подразумевает разделение кольца на несколько островков со сквозным проездом. В мае этот проект и планы расширить улицу Дарвина вызвали возмущение местных жителей из-за необходимости рубить деревья. Создание дополнительных полос на Дарвина отложили на 2020 год.
Фото с сайта 4vsar.ru
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