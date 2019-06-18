В ЮУрГУ отказались от традиции запуска воздушных шаров при вручении дипломов

Фото: Олег Игошин / www.susu.ru

В Южно-Уральском госуниверситете внесли изменения в церемонию вручения дипломов по рекомендациям экоактивистов.



С идеей отказаться от запуска в небо воздушных шаров инициативная группа студентов обратилась к ректору вуза Александру Шестакову. В пресс-службе ЮУрГУ сообщили, что от эффектной кульминации церемонии решили отказаться по экологическим соображениям. Как утверждают эксперты, сдувшиеся шары не только засоряют окружающую среду, но и становятся смертельным кормом для птиц и животных, которые принимают их за еду.



Церемония вручения дипломов выпускникам ЮУрГУ состоится 29 июня, начнется в 10:00. В вузе заявили, что уже нашли не менее зрелищное и более экологичное, чем запуск шаров, решение для кульминации мероприятия.

Фото: Олег Игошин / www.susu.ru

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