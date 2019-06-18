В центре Челябинска три человека пострадали в массовом ДТП с опрокинувшимся УАЗом

18.06.2019 г. 10:07

В центре Челябинска три человека пострадали в массовом ДТП с опрокинувшимся УАЗом
Фото с сайта vk.com/chelgai74

Двух человек госпитализировали после массового ДТП у цирка.


Авария произошла вечером в понедельник, 17 июня, на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных. 58-летняя женщина за рулем Audi не справилась с управлением и въехала в припаркованные автомобили УАЗ и Chevrolet. В результате столкновения иномарка продвинулась вперед и врезалась в Volkswagen, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.


УАЗ опрокинулся и наехал на двух пешеходов — 10-летнюю девочку и 36-летнего мужчину. Их увезли в больницу. Также травмы получила водитель Audi. Она от госпитализации отказалась. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

 

Фото с сайта vk.com/chelgai74

    

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