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Фасады челябинских домов начали украшать граффити к саммиту ШОС
14.06.2019 г. 16:41
В Челябинске проходит граффити-фестиваль Ural Art Summer.
Художники начали украшать многоэтажку на пересечении проспекта Победы и улицы Горького. Там на выходных появится орел, вылетающий из разлома, пишет 74.ru. Затем художники перейдут на Свердловский проспект. В группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте» продолжается выбор эскизов будущих граффити. Часть проектов уже отобрала администрация города, сообщил изданию организатор мероприятия Дмитрий Кольцо.
На зданиях Челябинска появятся изображения фламинго, хозяйки Медной горы, а также фантазия на тему мирного атома. Работать над арт-объектами будут художники из Краснодара, Серпухова, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска и других российских городов. В рамках фестиваля, который приурочен к саммитам ШОС и БРИКС, до 1 сентября рисунками украсят 15 фасадов на гостевых маршрутах.
Фото: Ольга Козлова / 74.ru
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