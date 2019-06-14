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Владелец забора на Увильдах предложил пускать на пляж только жителей Кузнецкого по паспортам
14.06.2019 г. 16:13
В Кузнецком поселении прошла встреча местных жителей, представителей прокуратуры и районной администрации.
Собрание по поводу забора на «народном» пляже прошло в пятницу, 14 июня. «Представители прокуратуры, районной администрации, и. о. главы Кузнецкого сельского поселения отвечали на вопросы жителей, разъясняли обстановку, даже совершили выезд непосредственно к виновнику торжества — забору у «коровьего» пляжа. Убедились, что подход к озеру комфортнее не стал», — сообщил один из участников встречи в группе «Кузнецкий СДК» в соцсети «ВКонтакте».
Местным жителям пообещали разобраться с законностью сделки по продаже территории пляжа. Владельцу забора рекомендовали сделать несколько удобных проходов к озеру по периметру ограждения.
В ответ собственник участка предложил поставить калитку с замком. Ключ смогут получить только жители Кузнецкого поселения в местной администрации. «Это кажется не совсем... адекватным. Ибо поход на пляж с паспортом через администрацию... Это даже не абсурд — это бред», — пишет участник встречи.
Территория пляжа попала в частные руки в 2017 году. Двое предпринимателей купили землю и обнесли ее забором. В июле 2018 года прокуратура потребовала вернуть земли в собственность государства и снести ограждение. В мае 2019-го Аргаяшский районный суд частично удовлетворил иск, потребовав демонтировать забор.
Фото с сайта vk.com/kuzneckiysdk
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