В Копейске грузовики разрушили велодорожку, на которую возили стройматериалы для ремонта

Фото с сайта onf.ru

ОНФ потребовал восстановить велодорожку в Копейске, которую разрушили грузовики.



В Народный фронт обратились местные жители. Они пожаловались, что большегрузные автомобили разбили велодорожку на стадионе «Химик», которую построили годом ранее. Общественники выяснили, что техника там ездила на строительство нового участка этой же самой дорожки, рассказал «Челябинскому эху» член регионального штаба ОНФ Антон Неверов.



«В 2018 году построили велодорожку, в этом году видимо достраивают ее второе кольцо. Но почему-то при этом вся строительная техника ездит через эту же велодорожку и приводит ее в ужасное состояние, когда велосипедистам приходится спешиваться, чтобы проехать яму. Возникает парадоксальная ситуация: мы делаем и на следующий год портим то, что сделали. Получается, что мы тратим деньги на благоустройство, потом все это рушим и исправляем то, что делали раньше», — прокомментировал Антон Неверов.



Велодорожку на стадионе «Химик» длиной 4 км построили за 12 млн рублей. Это самый протяженный подобный объект в Челябинской области. Общественники обратились в администрацию Копейска с просьбой восстановить покрытие трассы и взыскать расходы на реконструкцию с подрядчика, чьи машины продолжают строительство.

Фото с сайта onf.ru

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