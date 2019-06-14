- 64.6314р. + 0.1156
- 73.0141р. - 0.0307
В парке Гагарина установят новое колесо обозрения
14.06.2019 г. 15:00
В парке имени Гагарина появятся новые аттракционы.
Компания «Активный отдых», которая более 16 лет работает в парке, планирует превратить часть территории в космический уголок и наполнить ее метеоритами, ракетами и летающими тарелками. Как сообщила директор организации Юлия Партасюк сайту 74.ru, договор с администрацией Челябинска подпишут в течение месяца. Программа реконструкции рассчитана до 2043 года, но основные работы хотят провести до следующего лета.
В парке установят новые аттракционы, в том числе заменят автодром и колесо обозрения. На последнее потратят около 60 млн рублей. Оно будет таким же, как у «Мегаполиса». Объем инвестиций на первом этапе оценивается в 120 млн рублей, а в целом — более чем в 400 млн.
По соглашению инвестор должен купить новые аттракционы, а позднее — передать их в собственность администрации. Бизнесмены будут пользоваться оборудованием и платить часть прибыли мэрии, отмечает издание. Закрыть площадку на реконструкцию планируют осенью.
Источник: 74.ru
- 24.05.2019 г. Из центрального карьера в парке Гагарина вывезут 15 машин мусора
- 25.04.2019 г. В Челябинске парк Гагарина предложили передать предпринимателям
- 22.11.2018 г. В 2019 году в парке Гагарина обновят аттракционы и приведут в порядок ларьки
- 26.06.2018 г. На деревьях в парке имени Гагарина художница нарисовала рысь и лесных духов
- 26.06.2017 г. Инвестор начнет реконструкцию аттракционов парка Гагарина осенью 2017 года