В парке Гагарина установят новое колесо обозрения

Источник: 74.ru

В парке имени Гагарина появятся новые аттракционы.



Компания «Активный отдых», которая более 16 лет работает в парке, планирует превратить часть территории в космический уголок и наполнить ее метеоритами, ракетами и летающими тарелками. Как сообщила директор организации Юлия Партасюк сайту 74.ru, договор с администрацией Челябинска подпишут в течение месяца. Программа реконструкции рассчитана до 2043 года, но основные работы хотят провести до следующего лета.



В парке установят новые аттракционы, в том числе заменят автодром и колесо обозрения. На последнее потратят около 60 млн рублей. Оно будет таким же, как у «Мегаполиса». Объем инвестиций на первом этапе оценивается в 120 млн рублей, а в целом — более чем в 400 млн.



По соглашению инвестор должен купить новые аттракционы, а позднее — передать их в собственность администрации. Бизнесмены будут пользоваться оборудованием и платить часть прибыли мэрии, отмечает издание. Закрыть площадку на реконструкцию планируют осенью.

Источник: 74.ru

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