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В Челябинске из-за отключения электричества не будут работать все МФЦ и центральный ЗАГС
14.06.2019 г. 13:58
Фото с сайта mfc-74.ru
«Россети» отключат электричество в Челябинске в рамках подготовки к саммиту ШОС.
В субботу, 15 июня, принимать жителей не будут во всех многофункциональных центрах, а также в отделе ЗАГС Центрального района на Свердловском проспекте. Электричество отключат в 1:30 из-за работ на подстанциях, возобновится подача энергии в 11 часов утра.
Как сообщается на сайте МФЦ, в городе будут демонтировать грозозащитный трос в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Там же говорится, что МРЭО ГИБДД, который находится в здании МФЦ на Университетской Набережной, будет работать в штатном режиме.
Фото с сайта mfc-74.ru
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