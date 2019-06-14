В Челябинске из-за отключения электричества не будут работать все МФЦ и центральный ЗАГС

Фото с сайта mfc-74.ru

«Россети» отключат электричество в Челябинске в рамках подготовки к саммиту ШОС.



В субботу, 15 июня, принимать жителей не будут во всех многофункциональных центрах, а также в отделе ЗАГС Центрального района на Свердловском проспекте. Электричество отключат в 1:30 из-за работ на подстанциях, возобновится подача энергии в 11 часов утра.



Как сообщается на сайте МФЦ, в городе будут демонтировать грозозащитный трос в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Там же говорится, что МРЭО ГИБДД, который находится в здании МФЦ на Университетской Набережной, будет работать в штатном режиме.

Фото с сайта mfc-74.ru

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