Челябинск
- 64.6314р. + 0.1156
- 73.0141р. - 0.0307
Разворот
Разбор полетов
На Южном Урале в середине июня пообещали заморозки до -3
14.06.2019 г. 13:29
Фото с сайта pixabay.com
Синоптики челябинского гидрометцентра предупредили о возможных заморозках.
Понижение температуры воздуха прогнозируют в ночь на субботу, 15 июня. В Челябинске будет от +7 до +9, по области местами возможны заморозки до -3. Днем в городе — +16-18, по области до 19 градусов. В большинстве районов пройдут небольшие дожди, утром возможен туман.
В воскресенье, 16 июня, в Челябинске сохранится пасмурная и дождливая погода, по области возможна гроза. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов, днем воздух прогреется до +20. В понедельник, 17 июня, также облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем — +15-17.
Фото с сайта pixabay.com
Новости на эту тему
- 10.06.2019 г. На Южном Урале синоптики пообещали крупный град
- 05.06.2019 г. В Магнитогорске шквалистый ветер сорвал крышу с «Почты России»
- 05.06.2019 г. В Челябинской области объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней
- 27.05.2019 г. Челябинцам обещают жаркую неделю
- 22.05.2019 г. Южноуральцев предупредили об увеличении площади лесных пожаров из-за сильного ветра