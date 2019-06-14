На Южном Урале в середине июня пообещали заморозки до -3

Фото с сайта pixabay.com

Синоптики челябинского гидрометцентра предупредили о возможных заморозках.



Понижение температуры воздуха прогнозируют в ночь на субботу, 15 июня. В Челябинске будет от +7 до +9, по области местами возможны заморозки до -3. Днем в городе — +16-18, по области до 19 градусов. В большинстве районов пройдут небольшие дожди, утром возможен туман.



В воскресенье, 16 июня, в Челябинске сохранится пасмурная и дождливая погода, по области возможна гроза. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов, днем воздух прогреется до +20. В понедельник, 17 июня, также облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем — +15-17.

Фото с сайта pixabay.com

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