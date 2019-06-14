Российские политтехнологи написали обращение к Путину с просьбой пересмотреть дело Николая Сандакова

Фото: Наиль Фаттахов/Znak.com

Коррупционное дело бывшего вице-губернатора Челябинской области требуют пересмотреть.



С инициативной выступили члены Российской ассоциация политических консультантов и комитет по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью. Письмо на имя президента Владимира Путина они направили в связи с широким резонансом вокруг дела журналиста Ивана Голунова.



В обращении авторы перечислили ряд случаев, когда их коллег-политтехнологов привлекали к уголовной ответственности по мотивам, связанным с их профессиональной деятельностью. В число таких прецедентов попало дело бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова. Председатель комитета по политтехнологиям РАСО Евгений Минченко рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что считает предъявленные Сандакову обвинения как минимум неочевидными.



«Что касается Сандакова, то у меня сложилось впечатление, что там нет объективной стороны. Сандаков занимался политконсалтингом в том числе на позиции вице-губернатора. Из того, что было представлено общественности, такой состав преступления, как взятка далеко не очевиден. Имеющееся законодательство о выборах фактически провоцирует людей, которые занимаются всей этой электоральной ситуацией, фандрайзингом, на нарушения. В частности, размер избирательного фонда явно занижен. Насколько я понимаю суть дела Сандакова, он получил деньги на избирательную кампанию, потратил их на эти цели, а потом их стали интерпретировать как взятку», — прокомментировал Евгений Минченко.



Евгений Минченко добавил, что в ближайшем будущем он и его коллеги выступят с инициативой о корректировке избирательного законодательства. По его словам, история Николая Сандакова заслуживает общественного внимания в той же степени, что и дела других журналистов и политконсультантов, где есть основания предполагать надуманный характер обвинений и их связь с профессиональной деятельностью.



В 2018 году Николая Сандакова приговорили к 5,5 года лишения свободы и штрафу в 7 млн рублей. Бывшему вице-губернатору вменили мошенничество, получение взяток и подстрекательство к неправомерному доступу к информации. Сейчас он отбывает наказание в колонии №1 в Копейске.

Фото: Наиль Фаттахов/Znak.com

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