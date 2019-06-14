Челябинск
- 64.6314р. + 0.1156
- 73.0141р. - 0.0307
Разворот
Разбор полетов
Главой Копейска стал бывший замминистра строительства области Андрей Фалейчик
14.06.2019 г. 12:53
Фото с сайта akgo74.ru
На заседании собрания депутатов Копейска выбрали главу города.
Заседание состоялось в пятницу, 14 июня. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру бывшего замминистра строительства области Андрея Фалейчика. Его единственным соперником был вице-мэр Чебаркуля Юрий Заневский.
Остальных претендентов на пост главы города до выборов не допустила конкурсная комиссия. Всего поступило десять заявок от желающих стать мэром города. Прежний глава Копейска Владимир Можин ушел в отставку по собственному желанию в марте 2019 года. Исполняющим обязанности мэра назначили Андрея Фалейчика.
Фото с сайта akgo74.ru
Новости на эту тему
- 14.06.2019 г. В Копейске 14 июня выберут главу города
- 05.06.2019 г. Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост мэра Копейска
- 23.05.2019 г. Жители Копейска в видеообращении рассказали Ивану Урганту о разбитых дорогах и недостроенном жилье
- 16.05.2019 г. В Челябинской области появится переулок Наперстков
- 26.04.2019 г. «Сложный город»: глава Собрания депутатов Копейска объяснил, почему почти никто не хочет стать мэром