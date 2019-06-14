Партия «Родина» определилась с кандидатом на выборах губернатора Челябинской области

Фото с сайта chelyabinsk.rodina.ru

В Челябинской области стал известен первый кандидат на выборах губернатора от партий.



Партию «Родина» на выборах главы Челябинской области представит руководитель регионального отделения Сергей Смышляев. Его кандидатуру выдвинули на конференции в четверг, 13 июня.

«У нас проблемы основные — природа, то есть экология, нехватка рабочих мест и патриотическое воспитание молодежи», — заявил Сергей Смышляев.



«Родина» стала первой партией, которая официально определилась с кандидатом на выборах губернатора Челябинской области. Ранее документы в избирком подавали самовыдвиженцы — глава региона Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов, юрист Александр Лебедев и представитель движения «Левый фронт», бизнесмен Сергей Морозов.



Прием документов будет идти до 24 июня. Выборы губернатора состоятся 8 сентября.

Фото с сайта chelyabinsk.rodina.ru

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