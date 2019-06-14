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В Миассе коммунальщики отказываются вывозить отходы из мусоропроводов домов
14.06.2019 г. 11:46
Жители Миасса жалуются на проблемы с вывозом мусора.
По словам местных жителей, компания «Экотранс» отказывается убирать отходы из мусорокамер многоквартирных домов. Горожане жалуются на мух, крыс и неприятный запах. Представители организации требуют с жителей дополнительных денег за уборку отходов из мусоропроводов, сообщила глава миасского отделения организации «Гражданский патруль» Анна Сизова.
«Говорят, что с мусорокамер ручная погрузка отходов не включена в тариф, нужно дополнительно платить компании «Экотранс» — это подрядчик «ЦКС». Люди растеряны. Кто-то согласился и заключил договор, у них вывозят. Другие не согласны с этим, потому что и так высокий тариф, то есть перечисляете «ЦКС» 77 рублей и платите подрядчику 0,75 копеек с квадратного метра», — пояснила Анна Сизова.
Анна Сизова сообщила, что проблемы с вывозом мусора начались три недели назад. Управляющие компании, которые отказались заключать договор с подрядчиком, просят жильцов выносить отходы на мусорные контейнеры.
Однако, по словам Анны Сизовой, они тоже переполнены. «ЦКС» объясняет это нехваткой машин, добавила она. В пятницу, 14 июня, общественники обратились в региональную прокуратуру с жалобой на работу по вывозу мусора и навязывание дополнительных расходов.
Фото с сайта vk.com/civilpatrol
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