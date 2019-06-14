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Дело о сговоре на дорожных торгах в Челябинской области обжалуют в Арбитражном суде Москвы
14.06.2019 г. 12:55
Компания «Южуралмост» подала в суд на Федеральную антимонопольную службу.
Иск принял к рассмотрению Арбитражный суд Москвы, информация об этом появилась в картотеке инстанции в четверг, 13 июня. В качестве заинтересованных сторон там указаны экс-губернатор Борис Дубровский и министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Дата судебного заседания пока не назначена.
18 марта ФАС признала бывшего главу региона и миндортранс участниками антиконкурентного соглашения на торгах по ремонту дорог. По данным ведомства, за последние четыре года большинство контрактов получила компания «Южуралмост», которая стала фактическим монополистом в сфере. Тогда же правительство региона пообещало оспорить решение ФАС в суде. Однако на следующий день, 19 марта, Борис Дубровский подал в отставку с поста губернатора.
Фото с сайта www.msk.arbitr.ru
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